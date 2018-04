Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 usciranno in Europa il 24 luglio

Come vi avevamo già riferito nelle scorse ore sulle nostre pagine, Capcom ha oggi annunciato la data di lancio giapponese di Mega Man X Collection 1 & 2 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Il publisher è ora intervenuto nuovamente per confermare che le due collection saranno disponibili anche per il mercato europeo a fine luglio.

Per la precisione, Mega Man X Legacy Collection 1 & 2, che comprenderanno tutti e gli 8 episodi usciti per la serie di Mega Man X, arriveranno in Europa e Nord America il 24 luglio 2018, e saranno venduti al prezzo di $19.99 / €19.99 / £15.99 ciascuno. In Nord America sarà pubblicato un bundle dei due giochi, disponibile solo nelle versioni console e venduto al prezzo di 39,99$.



Per quanto riguarda PS4 e Xbox One, le due collection saranno contenute all'interno di due dischi differenti, mentre le versioni per Switch saranno splittate in due: Mega Man X Legacy Collection 1 arriverà in cartuccia, mentre Mega Man X Legacy Collection 2 sarà scaricabile esclusivamente in formato digitale (come già era stato anticipato da Capcom).



Mega Man X Collection 1 & 2 saranno pubblicati il 24 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.