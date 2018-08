Mega Man X9 non è in fase di sviluppo ma le cose potrebbero cambiare in futuro

Kazuhiro Tsuchiya, produttore di Mega Man 11, ha tenuto recentemente una conferenza in Cina per svelare nuovi dettagli sul gioco e in questa occasione ha risposto anche ad alcune domande sul futuro del franchise, confermando che il tanto richiesto Mega Man X9 non è attualmente in fase di sviluppo.

Tsuchiya fa sapere che il destino del robottino blu è legato a doppio filo al successo di Mega Man 11, titolo che verrà utilizzato dal publisher per stabilire le basi per il futuro di Mega Man. Se l'undicesimo capitolo della saga riscuoterà il successo sperato Capcom penserà a nuovi giochi con protagonista il Blue Bomber e solo allora il produttore potrebbe convincere la compagnia a finanziare lo sviluppo di X9.

Al momento in ogni caso Mega Man 11 è l'unico gioco della saga in lavorazione, ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 2 ottobre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Secondo alcuni rumor, una demo di Mega Man 11 potrebbe uscire a settembre su tutte le piattaforme digitali, al momento però la casa di Osaka non ha confermato nulla a riguardo.