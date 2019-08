Mega Man Zero/ZX Legacy Collection annunciato ufficialmente da Capcom

A seguito del leak emerso online nelle scorse ore, ecco che Capcom annuncia ufficialmente l'arrivo di Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, una nuova e ricca raccolta dei capitoli dedicati ad uno dei personaggi più iconici della compagnia di Osaka.

Esattamente come anticipato dalle informazioni emerse su PlayStation Store Hong Kong, la collection includerà Mega Man Zero 1/2/3/4, Mega Man ZX e ZX Advent in un solo pacchetto, con il prodotto in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 21 gennaio 2020. Il tutto sarà distribuito in formato esclusivamente digitale in Europa al prezzo di 29,99 euro (il mercato nordamericano avrà invece la fortuna di accogliere anche la versione fisica).

"Goditi sei capitoli pregni di azione nella serie Mega Man con la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. La collezione presenta due serie di giochi insieme a nuove funzionalità sia per i fan di lunga data che per i nuovi giocatori. Tutti e quattro i giochi Mega Man Zero, Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent portano per la prima volta la loro miscela di azione ad alto numero di ottani e preciso platforming su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam il 21 gennaio 2020."

Tra le novità contenutistiche abbiamo l'introduzione della Rush Mode competitiva, la modalità Casual Scenario, e grafica e layout migliorati. Potete dare uno sguardo al tutto tramite il trailer di annuncio che trovate in apertura.