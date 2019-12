Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: un nuovo trailer mostra le abilità di Zero

Dopo aver confermato che la nuova collezione di Mega Man Zero/ZX Legacy è stata rinviata al febbraio 2020, Capcom ha pubblicato un flusso costante di informazioni per tenere aggiornati i propri fan. Ora è il momento del nuovo trailer che mostra tutte le abilità di Red Hero: Zero.

Il video della nuova collection di Mega Man Zero/ZX Legacy ripercorre in due minuti la storia del personaggio di Zero, prima di esaminare tutte le abilità di cui è capace. Il trailer mostra l'eroe alle prese con la Z Sabre, il Rolling Slash e il Wall Kick ed ognuna di queste mosse viene confrontata tra le versioni di Mega Man Zero e Mega Man X, per poi passare alla Triple Rod e allo Shield Boomerang.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection include Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4 e Mega Man ZX e ZX Advent per un totale di sei diversi giochi che ripercorrono una delle saghe più celebri di tutti i tempi. Non poteva essere altrimenti dopo il successo di Mega Man 11, che ha superato quota un milione di copie vendute.

Vi ricordiamo che Mega Man Zero/ZX Legacy Collection arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 25 febbraio 2020. La collezione vanterà inoltre la funzione di collegamento a Mega Man ZX.