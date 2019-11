Mega Man Zero/ZX Legacy Collection è stato rinviato

Capcom ha annunciato che Mega Man Zero/ZX Legacy Collection non uscirà a gennaio 2020 come inizialmente annunciato: la raccolta è stata rimandata e arriverà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 25 febbraio.

In un video, il producer della serie Mega Man, Kazuhiro Tsuchiya, fa sapere che il team ha bisogno di più tempo per garantire la miglior esperienza possibile e realizzare un prodotto che soddisfi le aspettative di una community sempre più esigente. Per questo motivo il gioco non uscirà il 21 gennaio ma arriverà il 25 febbraio, con un mese di ritardo rispetto a quanto dichiarato inizialmente, tempo che verrà utilizzato per rifinire alcuni aspetti del progetto e migliorarne la qualità generale.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection include Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4 e Mega Man ZX e ZX Advent per un totale di sei diversi giochi del robottino blu. Dopo il successo di Mega Man 11 (che ha superato quota un milione di copie vendute) la casa di Osaka sembra voler tornare a puntare su una delle sue storiche mascotte.