Mega Sconti Media World di gennaio: nuove offerte sui migliori videogiochi

Continuano fino al 9 gennaio i Mega Sconti di Media World, con tantissime offerte sui migliori videogiochi per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, 3DS, PlayStation 3, Wii U e Xbox 360, oltre a promozioni su console e accessori.

Tra le offerte disponibili nel momento in cui scriviamo segnaliamo Super Mario Party a 44.99 euro, Nintendo Labo Kit Assortito a 49.99 euro, Battlefield V a 39.99 euro, Detroit Become Human a 19.95 euro, Astro Bot Rescue Mission e Firewall Zero Hour a 9.95 euro l'uno, Mario Tennis Aces e Super Mario Odyssey a 44.99 euro l'uno, Nioh a 19.95 euro, The Sims 4 con espansione Cani e Gatti a 39.99 euro, Destiny 2 Forsaken Collezione Leggendaria a 29.99 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.95 euro. In ultimo, citiamo la mini console SEGA Mega Drive Mini con 85 giochi inclusi a 50.99 euro.

Questa è solamente una lista parziale delle offerte dei Mega Sconti Media World, per l'elenco completo vi rimandiamo al sito ufficiale ricordandovi che la promozione è valida fino al 9 gennaio. Avete già deciso cosa comprare?