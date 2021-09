Mega Sconti Mediaworld: NFS e Star Wars Squadrons a 6 euro, COD Cold War a 29 euro

Hanno preso il via i Mega Sconti di Mediaworld validi fino al 29 settembre, tra i tanti prodotti in offerta troviamo anche una selezione di videogiochi, accessori e hardware in vendita a prezzo ridotto ancora per pochissimi giorni.

Impossibile non citare l'offerta su Call of Duty Black Ops Cold War venduto a 29.99 euro invece di 74.99 euro con uno sconto del 60% sul normale prezzo di listino al pubblico. Need for Speed Hot Pursuit Remastered è ancora più conveniente e costa solo 5.99 euro con uno sconto dell'80% sul prezzo di listino fissato a 29,99 euro. Stesso prezzo per Star Wars Squadrons mentre Crash Bandicoot 4 It's About Time viene proposto a 20.99 euro, anche in questo caso con uno sconto piuttosto corposo pari al 70% del prezzo di listino.

Altrettanto valide le offerte su PC Gaming (notebook e desktop), mouse, tastiere, sedie gaming, monitor e cuffie delle migliori marche tra cui MSI, Razer, Acer, Astro e Logitech. Sul sito di Mediaworld trovate tutte le offerte dei Mega Sconti di settembre valide fino al 29 di questo mese, si tratta di una buona occasione per festeggiare l'arrivo dell'autunno, in particolare le offerte sui giochi sono sicuramente interessanti considerando i prezzi contenuti di alcuni titoli come Need for Speed Hot Pursuit Remastered e Call of Duty Black Ops Cold War.