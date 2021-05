Mega Sconti da Mediaworld, le nuove offerte dal 24 al 30 maggio

Tornano i Mega Sconti da Mediaworld, la catena lancia la nuova promozione di inizio settimana che andrà avanti fino al 30 maggio con sconti su centinaia di prodotti, tra i quali anche videogiochi, accessori, console e PC Gaming.

Tra le offerte del volantino Mega Sconti Mediaworld troviamo il PC Gaming HP OMEN by HP 875-0033nl a 1.799 euro, il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition a 98.99 euro, il mousepad HP Homen by HP Outpost a 95.99 euro, il monitor gaming HP Omen X25 a 479.25 euro, il mouse ASUS Rog Impact II a 33.99 euro, le cuffie gaming ASUS TUF H7 a 76.49 euro e la sedia Trust GXT 1155 Rally Racing Sim a 323,19 euro.

Questa è solamente una piccola parte dei prodotti in offerta, continuando a sfogliare il volantino troviamo ad esempio FIFA 21 per PS4 a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 51.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War per PlayStation 5 a 65.99 euro, la Telecamera HD di Sony per PS5 a 62.99 euro e il controller DualSense a 61,99 euro. Nintendo Switch Lite è in offerta a 214.99 euro, sconti anche su giochi Nintendo come Hyrule Warriors L'Era della Calamità a 46.99 euro e Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro.