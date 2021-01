Mega Sconti Mediaworld: nuove offerte su PC Gaming e giochi PS4, Xbox One e Switch

Dal 22 al 31 gennaio Mediaworld presenta i Mega Sconti Online, tantissime offerte su centinaia di prodotti, tra cui PC Gaming, accessori e videogiochi per console PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La categoria PC Gaming e Accessori in sconto presenta varie offerte tra cui tagli di prezzo sulla poltrona HP Omen, Acer Nitro 5 in offerta, sconti sulle tastiere e cuffie gaming Trust, offerte sulla linea MSI Trident e sulla serie ASUS ROG Zephyrus, solamente per citare alcuni degli articoli in vendita a prezzo scontato.

In sconto sul sito di Mediaworld anche i giochi per console tra cui NBA 2K20 a 17.75 euro, Resident Evil 3 Remake per PS4 e Xbox One a 41.99 euro, Nioh 2 per PlayStation 4 a 41.24 euro, DOOM Eternal Deluxe Edition a 79.99 euro, GRiD a 19.49 euro, Dreams a 30.74 euro, Monster Jam Steel Titans a 19.49 euro, The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition a 29.99 euro, One Piece Pirate Warriors 4 a 39.99 euro e ancora Wolfenstein II The New Colossus e Deus Ex Machina per Nintendo Switch rispettivamente a 44.99 euro e 38,99 euro.

I Mega Sconti Mediaworld sono validi solo ed esclusivamente online da oggi (venerdì 22 gennaio) e fino alla fine del mese.