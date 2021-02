Mega Sconti Mediaworld: nuove offerte valide fino al 10 febbraio

Da Mediaworld è tempo di Mega Sconti con prezzo ridotti su centinaia di prodotti online e in negozio fino al 10 febbraio, con possibilità di finanziamento a tasso zero. Ma quali sono le offerte più interessanti per la categoria videogiochi e console?

Tra i Mega Sconti Mediaworld di febbraio troviamo principalmente notebook e desktop gaming oltre ad accessori come delle migliori marche come cuffie, tastiere, mouse, sedie e poltrone, volanti, controller e monitor per dare vita alla propria postazioni gaming personalizzata, risparmiando.

Fino al 7 febbraio è disponibile anche FIFA 21 Champions Edition a 59.99 euro e il preordine di Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 59,99 euro. Da segnalare anche FIFA 21 a 39.99 euro, Ghost of Tsushima a 63.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.99 euro, Cyberpunk 2077 a 49.99 euro e Hyrule Warriors L'Era Della Calamità a 49,99 euro. Segnaliamo anche Immortals Fenyx Rising e Watch Dogs Legion a 39.99 euro l'uno, oltre ad Assassin's Creed Valhalla a 49.99 euro, senza dimenticare Marvel's Spider-Man Miles Morales a 52.99 euro e Mortal Kombat 11 Ultimate Edition a 47,99 euro.

Una serie di offerte piuttosto interessanti per giocare risparmiando, valide online e in negozio come sempre fino ad esaurimento delle scorte disponibili.