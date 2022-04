Mega Sconti Mediaworld, offerte PC Gaming, Monitor e accessori

Sono iniziati i Mega Sconti Mediaworld, in negozio e online fino al 10 aprile con tante offerte per risparmiare. Tra i prodotti in sconto anche PC Gaming, Notebook e accessori, ecco le offerte più interessanti da tenere d'occhio.

Il Notebook HP Notebook Victus 16-D0018NL, I5-11400H, 16,1'', 16GB, 512GB, RTX3050 4GB dedicata costa 959.20 euro mentre il PC Desktop HP PAVILION TG01-2123NL è in offerta a 1169.10 euro invece di 1.299 euro. ACER Nitro 5 AN515-57-7655, 15,6'', I7-11800H, 16GB, 1024GB, Nero costa 1444.15 euro invece di 1.699 euro, ancora più economico MSI GF63 THIN 11SC-488IT, 15,6'', I7-11800H, 8GB, 512GB, Nero in vendita a 1.149 euro.

Si continua con MSI KATANA GF76 12UC-020IT, 17,3'', I7-12700H, 16GB, 512GB, Nero a 1.399 euro, ACER Nitro 5 AN517-54-723J, 17,3'', 11800H, 16GB, 1024GB, Nero a 1.599 euro, MSI INFINITE S3 11TC-075IT a 1.599.20 euro, HP PAVILION TG01-2136NL a 1.399 euro, MSI KATANA GF66 12UE-040IT, 15,6'', I7-12700H, 16GB, 512GB, Nero a 1.614.15 euro e LENOVO LEGION T5 26IOB6,I7-11700, 16GB, 128GB, RTX 3070 a 1.999.00 euro.

La lista completa delle offerte Mega Sconti è sul sito di Mediaworld dove trovate anche monitor e altri accessori in vendita a prezzo ridotto fino ad esaurimento scorte, con scadenza fissata per il 10 aprile online e in tutti i negozi della catena.