Mega Sconti Mediaworld: offerte su PS4 Pro e tanti giochi

Mediaworld, nell'ambito dei nuovi Mega Sconti disponibili da oggi, propone a prezzo scontato anche alcuni prodotti legati al mondo dell'intrattenimento videoludico, in particolare PS4 Pro ed alcuni PC da gaming.

Per quanto riguarda la PlayStation 4 Pro, il bundle con la console da 1 terabyte e Fortnite può essere acquistato a 286 Euro, il 30% in meno rispetto ai 409 Euro di listino, per un risparmio pari al 30%. Mediaworld garantisce anche la consegna veloce pagando 4,99 Euro, mentre se si sceglie il ritiro in negozio ovviamente non è richiesto il pagamento di alcun sovrapprezzo.

Fronte giochi, Battlefield 4 Premium è disponibile a 29,99 Euro, menre Devil May Cry 5 può essere portato a casa a 49,99 Euro. Tra gli sconti troviamo anche Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch a 31,99 Euro. Sempre a livello di Switch, l'Xtreme Wireless BT Controller passa a 27,99 Euro, mentre Final Fantasy XII Zodiac Age passa da 49,99 a 27,99 Euro.

Tra gli sconti sono presenti anche tantissimi PC da gaming, tra cui l'HP Omen con processore Intel Core i7, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 256GB, 16 gigabyte di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 con 8 gigabyte dedicati, che può essere acquistato a 1709,10 Euro dai 1899 Euro precedenti ed i 2249 Euro di listino.