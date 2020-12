Mega Sconti Mediaworld: tre videogiochi Switch in offerta fino al 6 gennaio

Nei giorni scorsi vi abbiamo presentato le offerte sugli accessori e i componenti PC, ma i Mega Sconti di MediaWorld riservano anche altre sorprese, come alcuni sconti sui videogiochi per Nintendo Switch. Scopriamoli assieme

Nei nuovi Mega Sconti di MediaWorld i possessori di Nintendo Switch possono trovare tre videogiochi in offerta, ossia Daemon X Machina a 38,99 euro anziché 59,99 euro, Wolfenstein 2: The New Colossus a 44,99 euro al posto di 59,99 euro e Super Mario Maker 2 Limited Edition (include iscrizione a Nintendo Switch Online da 12 mesi) a 55,99 euro invece di 69,99 euro. Tutti e tre gli sconti saranno attivi fino al prossimo 6 gennaio, e vanno ad unirsi a quelli già offerti dalla catena, come Luigi's Mansion a 48,99 euro, Immortals Fenyx Rising a 46,99 euro, Paper Mario The Origami King a 49,99 euro, Super Mario Odyssey a 49,99 euro, Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva a 48,99 euro, Minecraft Switch a 24,99 euro, New Super Mario Bros. U Deluxe a 49,99 euro, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità a 49,99 euro, Immorals Fenyx Rising a 43,99 euro, Pokémon Spada/Scudo a 48,99 euro, FIFA 21 Legacy Edition a 39,99 euro e moltissimi altri che potete trovare a questo indirizzo.

Segnaliamo, per dovere di cronaca, che la promozione Mega Sconti di MediaWorld offre anche offerte probabilmente meno allettanti, come Need For Speed Rivals per PS4 a 14,99 euro, eFootball PES 2020 per PS4 a 39,99 euro, eFootbal PES 2020 Juventus Edition per PS4 a 48,99 euro, The Witcher 3: Wild Hunt per Xbox One a 29,99 euro e UFC 2 per PS4 a 15,19 euro.