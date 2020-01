Mega Sconti Mediaworld volantino: PS4 PRO, FIFA 20 e GTA 5, migliori offerte del 2 gennaio

Continuano i Mega Sconti Mediaworld, in negozio e online, con migliaia di prodotti a prezzi ridotti fino al prossimo 8 gennaio. Scopriamo insieme le migliori offerte di oggi per la categoria console e videogiochi.

Iniziamo segnalando l'offerta legata a PlayStation 4 PRO 1TB con Voucher Fortnite, in vendita a 286,30 euro con uno sconto pari al 30% sul costo di listino. Altre promozioni riguardano giochi come FIFA 20 venduto a 39.99 euro o GTA V a 30.99 euro e ancora Call of Duty Modern Warfare a 52.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 49,99 euro.

Offerte anche sui giochi per Nintendo Switch, con una selezione di titoli disponibili a 49.99 euro l'uno tra cui Pokemon Spada, Pokemon Scudo, Luigi's Mansion 3, Super Mario Maker 2, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Party e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Infine citiamo le promozioni Xbox: Xbox One S 1TB con due controller costa 266.99 euro, The Outer Worlds è in offerta a 54.99 euro e Ghost Recon Breakpoint disponibile a 29.99 euro.

Maggiori dettagli sul sito di Mediaworld e nei punti vendita, tutte le offerte indicate sono valide online e in negozio fino a mercoledì 8 gennaio 2020.