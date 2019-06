Mega Sconti sui migliori giochi PS4 e nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment festeggia l'arrivo dell'estate con i Mega Sconti sul PlayStation Store, offerte che coinvolgono centinaia di giochi per PlayStation 4, in vendita a prezzo ridotto fino al 26 luglio.

Sony previsti sconti fino al 65% su giochi come Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Tales of Berseria, Assassin's Creed The Ezio Collection, Far Cry Primal Apex Edition, FIFA 19, L.A. Noire, Mortal Kombat X e tanti altri. Di seguito riportiamo la lista parziale, per i prezzi aggiornati vi consigliamo di visitare il PlayStation Store in quanto in alcuni casi sono previste scontistiche aggiuntive per gli abbonati Plus.

Mega Sconti PS4

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight Premium Edition

Batman: Return to Arkham

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – Premium Edition 2

Danganronpa 1/2 Reload

Danganronpa V3 Killing Harmony

Digimon World: Next Order

DOOM + Wolfenstein II Bundle

Everybody’s Golf

Fist of the North Star: Lost Paradise

Gang Beasts

Generation Zero

Goodbye Deponia

Grand Theft Auto The Trilogy

Guns Gore and Cannoli 2

Intruders: Hide and Seek

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

L. A. Noire

Mortal Kombat X

Mortal Kombat XL

NBA 2K19 20th Anniversary Edition

No Man’s Sky

Persona Dancing: Endless Night Collection

Prey + Dishonored 2 Bundle

Puyo Puyo Champions

RAGE 2

RAGE 2: Deluxe Edition

State of Mind

Stellaris: Console Edition Deluxe Edition

Stellaris: Console Edition Standard Edition

Tales of Berseria

Tales of Zestiria Digital Standard Edition

Tennis World Tour Legends Edition

The Golf Club 2019 featuring the PGA TOUR

The Jackbox Party Quadpack

The Jackbox Party Trilogy

The Liar Princess and the Blind Prince

The Long Journey Home

The Occupation

The Witcher 3 Wild Hunt

The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine

The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone

The Witcher 3 Wild Hunt Expansion Pass

theHunter: Call of the Wild

Thronebreaker The Witcher Tales

TT Isle of Man Ride on the Edge

Valkyria Chronicles 4

Valkyria Revolution

V-Rally 4

V-Rally 4 Season Pass

V-Rally 4 Ultimate Edition

Wizard of Legend

WRC 5 eSports Edition

WRC Collection

Offerta della Settimana

E' BioShock The Collection il protagonista della nuova Offerta della Settimana (fino al 3 luglio) sul PlayStation Store, ora venduto a soli 8.99 euro anzichè 49.99 euro, con un risparmio pari all'82% sul prezzo di listino. Fino al 24 luglio invece sarà possibile acquistare GTA 5 a 14.99 euro anzichè 29.99 euro, con uno sconto del 50%.

Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per PlayStation 4 a prezzo contenuto, avete già deciso cosa comprare? Come sempre, lo spazio qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento o consiglio per gli acquisti.