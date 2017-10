Nel corso del pre-show introduttivo della sua conferenza alla Paris Games Week 2017,ha annunciato, un nuovo hero shooter in arrivo su PlayStation VR nel corso del 2018.

In Megalith, i giocatori impersoneranno un imponente Titano per divenire un Dio. Sfortunatamente, non possediamo al momento altri dettagli sul gameplay o sul contesto narrativo del gioco. Nel frattempo potete gustarvi il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Megalith sarà disponibile in esclusiva su PlayStation VR nel corso del 2018. Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti dalla Paris Games Week.