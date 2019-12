Megaton Musashi, nuova IP di Level-5, torna a mostrarsi in trailer e scatti al Jump Festa

Al Jump Festa 2020, convention annuale che si sta svolgendo in questi giorni al Makuhari Messe di Chiba (Giappone), è tornato a mostrarsi Megaton Musashi, nuova IP di Level-5 annunciata più di tre anni fa e attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android.

Sviluppato in collaborazione con Weekly Shonen Jump, Megaton Musashi è descritto come un progetto crossmediale. Il gioco si configura come con un action RPG cooperativo online, dove i giocatori sono chiamati a combattere a bordo di giganteschi robot contro degli alieni invasori. Ci saranno differenti tipologie di mech, ognuno dei quali caratterizzato da abilità specifiche e diversi parametri di attacco, difesa e recupero. Ad oggi, sono stati presentati tre robot: Musashi (pilotato da Yamato Ichidaiji) è il più bilanciato, Gaudia (guidato da Ryugo Hijikata) eccelle nel combattimento a distanza, mentre Sparkman (pilotato da Teru Asami) è efficace nel corpo a corpo. La storia è ambientata nel 2118, e vede l'umanità impegnata contro una misteriosa razza aliena chiamata Dracters, che nel giro di qualche giorno è riuscita ad ottenere il controllo dell'intero pianeta e a trasformarlo in un immenso nido.

In cima a questa notizia trovate il trailer proiettato durante il Jump Festa 2020, mentre in calce ci sono dei video gameplay incentrati sui tre mech (registrati su Nintendo Switch alla fiera) e tante immagini ritraenti i personaggi, i combattimenti e i vari robot.