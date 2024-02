Megaton Musashi W Wired esce il 25 aprile in Italia, svelata la Deluxe Edition

Level-5 ha annunciato che Megaton Musashi W Wired arriverà anche in Italia il prossimo 25 aprile, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC via Steam, in edizione Standard e in una speciale Deluxe Edition.

Disponibile solo in formato digitale, la versione Standard ha un prezzo di 49.99 euro mentre la Digital Deluxe Edition costa 69.99 euro e include in aggiunta al gioco completo anche i seguenti contenuti bonus:

Rogue in edizione limitata: Kurandi Delta e Sir Wilde

Armi in edizione limitata: Cavalca Tempeste e Portacartucce

Tenute da pilota in edizione limitata: Teru (Uniforme), Ryugo (Uniforme) e Reiji (Uniforme)

Posa di Vittoria in edizione limitata: Risata

Ricompense del Pass Premium aggiuntive

Artbook digitale contenente materiali di riferimento inediti (visualizzabili all'interno del gioco)

Megaton Musashi W Wired è un action RPG incentrato sui combattimenti tra mecha, siamo nel 2118 e la Terra è stata invasa dagli alieni, i quali hanno sterminato il 99.9% della razza umana. Yamato Ichidaiji è stato chiamato a pilotare i giganteschi robottoni Megaton con l'obiettivo di rispedire gli invasori Draktor sul loro pianeta e salvare così il destino dell'umanità.

Megaton Musashi W Wired presenta un gameplay veloce orientato all'azione e tante opzioni di personalizzazione per i personaggi ed i mecha. Inoltre sono presenti crossover con robottoni simbolo dell'animazione giapponese come Mazinga Z, Getter Robot, Combattler V e Vultus 5.