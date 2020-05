Melina Juergens: 5 curiosità sull'incredibile attrice di Senua in Hellblade

Se Hellblade Senua's Sacrifice si è rivelato un successo, al punto da meritarsi anche un seguito attualmente in sviluppo per Xbox Series X, è stato anche merito dell'incredibile interpretazione di Melina Juergens, che ha prestato aspetto, voce e movenze alla protagonista.

In attesa di Senua's Saga: Helleblade 2, abbiamo ben pensato di condividere con voi cinque curiosità che vi aiuteranno a conoscerla meglio.

Si è formata professionalmente in Inghilterra

Melina Juergens è nata il 30 gennaio 1991 in Germania, paese nel quale è rimasta fino al completamento degli studi della scuola secondaria presso il Gymnasium Antonianum di Vechta, nella Bassa Sassonia. Nel 2007 si è trasferita in Inghilterra, dove negli anni a seguire ha seguito dei corsi di fotografia presso il Cambridge Regional College e dei corsi di cinema (produzione, fotografia, montaggio) e After Effects (software di animazione grafica di Adobe) alla Met Film School di Londra. Parla fluentemente sia il tedesco che l'inglese.

Non solo attrice!

Come avrete capito leggendo della sua formazione, la Juergens non è solamente un'attrice. È specializzata in fotografia digitale, photo editing e video editing, ed attualmente dirige uno studio free-lance tutto suo chiamato Melina Juergens Productions.

L'inizio della sua carriera nel settore dei videogiochi

Grazie alle sue abilità di editing, nel 2012 è stata notata dai ragazzi di Ninja Theory, che all'epoca si stavano preparando a dare alle stampe DmC Devil May Cry, discusso spin-off della serie action di Capcom. Per il gioco ha creato diversi trailer (incluso quello di lancio), i video tutorial in-game mediante l'utilizzo di After Effects e il Dietro le Quinte sulle sessioni di Performance Capture registrare ai Giant Studios di Los Angeles.

Melina Juergens era anche in DmC, ma forse non l'avete notata

La sua incredibile bellezza le ha ben presto spalancato anche le porte al modeling. Per DmC Devil May Cry, infatti, la Juergens non ha solo curato il materiale promozionale di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma ha anche prestato le sue fattezze per la creazione di alcuni personaggi. Riuscire a individuare quali, in ogni caso, potrebbe essere difficile anche per il più accanito dei fan di DmC: Melina ha infatti funto da ispirazione per i volti degli angeli che circondano il piccolo Dante (con la madre morente in braccio) in uno delle celebri artwork che fungono da flashback. Potete ammirarlo in basso.

Premiata ai BAFTA, e non solo!

Fotografa, video editor, modella... ma sopratutto attrice! Melina Juergens ha prestato voce, fattezze e movenze a Senua, la protagonista di Hellblade. Nel gioco di Ninja Theory ha dato prova di incredibili abilità attoriali, riconosciute da tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori. Per la sua prova, è stata premiata per la Miglior Performance ai Game Awards nel 2017, e ai BAFTA Awards e ai NAVGTR Awards nel 2018!

Melina Juergens sta ora lavorando a Senua's Saga: Hellblade 2, nuova esclusiva di casa Microsoft (Ninja Theory, ricordiamo, fa ora parte degli Xbox Game Studios) in uscita su Xbox Series X e PC Windows 10. Non vediamo l'ora di vederla nuovamente sullo schermo nei panni di Senua!