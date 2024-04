Melinoe è una semidea meravigliosa in questo cosplay di Hades 2

Mentre il pubblico di appassionati era in attesa del secondo capitolo, di recente Netflix ha regalato Hades ai suoi abbonati. Uno dei titoli più rappresentativi degli ultimi anni è sbarcato sulla piattaforma streaming, che così cerca d'imporsi anche nel mercato videoludico. Allora è tempo di scendere nell'Ade al fianco degli dei dell'Olimpo.

Dopo Bastion e Transistor, Supergiant Games è tornata a confermare le sue qualità con Hades, un roguelike che ci riporta a vivere il mito dell'antica Grecia al fianco di Zagreus. Attualmente disponibile su tutte le piattaforme in commercio, Hades è un grande successo che presto riceverà un sequel.

Hades II è tra i giochi più attesi di Steam, ma l'uscita si avvicina. Salvo imprevisti dell'ultimo momento, Hades II uscirà in early access su PC nel secondo trimestre di questo 2024. Questo secondo capitolo è in sviluppo da ormai diversi anni, ma Supergiant non si è ancora sbottonata sulle novità che presenterà questa nuova avventura. Sappiamo però che non ci sarà più Zagreus, ma sua sorella Melinoe.

La community di appassionati è già pazza di Melinoe, protagonista di numerose interpretazioni condivise sui social. Questa volta, a vestire i panni della protagonista del secondo episodio di Hades è la cosplayer Call Me Kate Key. In questo cosplay di Melinoe da Hades II la semidea è a dir poco meravigliosa. I capelli biondi sono adornati da una corona di foglie d'alloro e le labbra da un rossetto azzurro. Melinoe ha in pugno un coltello, a ricordarci la sua futura impresa nell'Ade.

