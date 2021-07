A Memoir Blue è la nuova avventura narrativa di Annapurna: il trailer di annuncio

Nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase ha trovato posto l'annuncio di A Memoir Blue, una nuova avventura di stampo narrativo sviluppata dai ragazzi di From Cloisters Interactive. Il progetto è stato presentato ufficialmente con il reveal trailer che vi abbiamo riportato in cima.

A giudicare dalla descrizione ufficiale del progetto, nonché dai toni di cui è caratterizzato il filmato di presentazione, A Memoir Blue sarà un titolo particolarmente introspettivo, incentrato sull'influenza che i ricordi possono avere sulla nostra mente: "Un'estetica unica che combina il disegno a mano e l'arte 3D dà vita al viaggio magico-realista di Miriam, mentre nuota nelle profondità dei suoi ricordi. Una serie di scene di gioco fonde sacrificio e dolore con la vittoria e l'orgoglio mentre si riconnette con il suo bambino interiore e approfondisce l'amore che condivide con sua madre". Nel corso del trailer è possibile apprezzare alcune delle sequenze di gameplay che affronteremo e le ambientazioni che visiteremo vestendo i panni di Miriam.

Il gioco è atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e su iOS in versione mobile. Al momento non è stata diffusa una data di lancio, e non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dello sviluppatore.