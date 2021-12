A Memoir Blue: data d'uscita per il poema interattivo, day one in Xbox Game Pass

Il trambusto mediatico generato dai blockbuster presentati ai Game Awards 2021 stava rischiando di mettere in ombra l'annuncio della data di lancio di A Memoir Blue, promettente poema interattivo sviluppato da Cloisters per conto di Annapurna.

Con un nuovo ed evocativo trailer, durante lo show è stato annunciato che A Memoir Blue verrà lanciato il 10 febbraio 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam. Il trailer conferma inoltre il debutto del gioco all'interno del catalogo di Game Pass, che avverrà immediatamente al day one.

A Memoir Blue è descritto dai suoi creatori come un poema interattivo che sonda l'infanzia turbolenta e il complicato rapporto con la madre di una campionessa di nuoto di nome Miriam. Il viaggio magico-realista alla scoperta dei ricordi dell'atleta viene rappresentato a schermo tramite una combinazione di elementi disegnati a mano e modelli 3D, che contribuiscono a dare vita ad ambientazioni evocative e a una progressione vivacizzata da puzzle inaspettati. Potete farvi un'idea ben precisa dello stile visivo di A Memoir Blue guardando il trailer in apertura di notizia e le immagini raccolte nella galleria in calce. Potete anche già aggiungerlo alla Lista dei Desideri su Steam.