A Memoir Blue, rinvio per l'Indie Annapurna gratis su Xbox Game Pass: nuova data di uscita

Mentre The Artful Escape of Francis Vendetti atterra su PS4, PS5 e Nintendo Switch, da Annapurna Interactive arriva l'annuncio di un posticipo per la sua prossima opera.

Il celebre publisher di produzioni Indie ha infatti confermato un rinvio della data di uscita di A Memoir Blue. Sviluppato dal team di Cloisters Interactive, il suggestivo poema interattivo non vedrà dunque la luce nel corso del mese di febbraio, come originariamente previsto. Al contrario, sarà necessario attendere qualche settimana aggiuntiva. La nuova data di lancio di A Memoir Blue è stata infatti fissata per la giornata di giovedì 24 marzo 2022. La software house indipendente ha deciso di concedersi del tempo in più per rifinire l'esperienza videoludica, così da garantire al pubblico un livello qualitativo elevato.



A Memoir Blue, lo ricordiamo, pone al centro della scena il rapporto tra Miriam, una giovane atleta di successo, e la madre. Con un comparto artistico suggestivo, l'avventura porta i giocatori ad affrontare un viaggio tra le pieghe della memoria e dei sentimenti. Dopo Twelve Minutes e The Artful Escape of Francis Vendetti, anche A Memoir Blue approderà sin dal Day One all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Oltre che su console Microsoft e PC, il titolo sarà però disponibile anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e dispositivi mobile iOS.