La memoria di PS5 potrà essere espansa con hard disk esterni e SSD M2 di terze parti

Durante la presentazione delle caratteristiche di PS5, il Lead System Architect Mark Cerny ha avuto modo di parlare nel dettaglio anche dell'SSD della console di prossima generazione e delle opportunità di espansione della memoria di archiviazione del sistema.

L'SSD di PlayStation 5, come abbiamo avuto già modo di vedere nel dettaglio in una precedente notizia, avrà una capienza totale di 825 GB, sarà montato su un'interfaccia PCI Express 4.0 e sarà capace di trasferire 5,5 GB al secondo. Il dato risulta ancor più impressionante se messo a confronto con il disco di PlayStation 4, che ha una velocità di appena 50-100 MB al secondo.

Dopo aver snocciolato questi dati, Cerny ha poi spiegato che i giocatori avranno l'opportunità di espandere la memoria collegando degli Hard Disk esterni ad una porta d'espansione dedicata o degli SSD M2 in un alloggiamento interno, secondo specifiche modalità.

Innanzitutto, i classici Hard Disk esterni potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per archiviare e lanciare i giochi PlayStation 4 (PS5 sarà retrocompatibile al lancio con quasi tutti i Top 100 titoli più giocati su PS4 e PS4 Pro). I giochi PS4 potranno inoltre essere copiati dall'Hard Disk esterno all'SSD interno di PS5 per velocizzare i tempi di caricamento. Volendo, sarà anche possibile stipare i titoli PS5 sull'Hard Disk esterno, ma solo per finalità di backup, poiché in questo modo non potranno essere avviati (un HDD classico non è in grado di garantire le prestazioni desiderate).

Se il vostro obiettivo sarà quello di incrementare lo spazio di archiviazione per i giochi PS5, allora avrete bisogno di un SSD M2, che potrà essere installato in un alloggiamento interno dedicato. Attenzione, però: gli SSD di terze parti, oltre ad avere la forma giusta per entrare nell'alloggiamento interno, dovranno anche essere veloci quanto quello di fabbrica, al fine di garantire le medesime prestazioni per i giochi. Sony ne sta testando parecchi al momento, ma Cerny invita tutti i giocatori a non acquistare un SSD M2 in anticipo, poiché oltre a essere molto costosi, la lista delle compatibilità non è ancora stata stilata e potrebbe non essere pronta per il lancio della console. La maggior parte degli SSD M2 in commercio, inoltre, hanno una velocità tra 3 e 4 GB al secondo, inferiore ai 5,5 GB al secondo dell'SSD di fabbrica di PS5.