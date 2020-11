Quanta memoria ha PS5? Spazio disponibile e capienza dell'SSD

Mancano pochi giorni all'atteso lancio di PlayStation 5, fissato per il 19 novembre. Avete già pensato a quale gioco acquistare? Che siano essi in formato digitale oppure in edizione fisica, andranno tutti installati sull'SSD customizzato ad alta velocità, che rispetto alle vecchie generazioni è caratterizzato da un taglio decisamente insolito.

Quanto spazio c'è a disposizione sull'SSD di PlayStation 5?

È una domanda che si pongono in molti. Ebbene, forse a causa della natura altamente personalizzata del disco, l'SSD di PS5 avrà un taglio di 825GB, decisamente insolito. Ovviamente, come probabilmente avrete già immaginato, non potrete sfruttarli tutti per l'immagazzinamento dei vostri giochi. A quegli 825 GB bisogna sottrare lo spazio occupato dal File System e quello necessario a fare posto al sistema operativo.

Nonostante PlayStation 5 si trovi già nelle mani di molti giornalisti e content creator in giro per il mondo, lo spazio realmente utilizzabile dai giocatori non è ancora stato rivelato. Alcune voci, in ogni caso, parlano di 664 GB per l'immagazzinamento dei giochi, una misura verosimile seppur non considerabile ufficiale. In uno scenario del genere è davvero difficile prevedere il numero di giochi installabili su PS5, dal momento che la dimensioni variano moltissimo da uno all'altro. Considerando una media di circa 40 GB, allora dovrebbe esserci posto per una quindicina di giochi.

Ci sono differenze tra PS5 e PS5 Digital Edition?

Il 19 novembre Sony lancerà due modelli di PlayStation 5 sul mercato, uno con il lettore di dischi al prezzo di 499,99 euro e una senza (la Digital Edition) a 399,99 euro. Non sono previste altre differenze tra i due modelli, che monteranno lo stesso identico SSD customizzato da 825 GB.

Sarà possibile espandere la memoria?

Sì, sarà possibile espandere la memoria a disposizione montando un SSD compatibile in un alloggiamento interno di PS5. In tal caso, i requisiti sono piuttosto stretti: al fine di garantire la massima compatibilità con i giochi di prossima generazione, è necessario utilizzare un SSD con interfaccia M.2 e standard PCIe 4.0 NVMe, in grado di garantire una velocità di lettura di almeno 5,5 GB/s. Sarà anche possibile montare un Hard Disk esterno tradizionale, ma quest'ultimo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per far girare i giochi di PlayStation 4 in retrocompatibilità.