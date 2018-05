Memories of Mars: annunciate le stagioni, Closed Beta in programma questo weekend

505 Games e Limbic Entertainment svelano nuovi particolari sull’ostile universo del Pianeta Rosso alla vigilia della partenza dell’esclusiva closed beta (che si terrà questo weekend) di Memories of Mars, nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, creato dagli acclamati sviluppatori della saga di Might & Magic.

Nell'esclusivo sistema di gioco strutturato in Stagioni - che distingue Memories of Mars da tutti gli altri titoli di genere survival - la morte sarà inevitabile anche per i giocatori più abili: periodiche e catastrofiche tempeste solari continueranno a spazzare via dalla superficie del pianeta tutte le infrastrutture create dai giocatori.

Alcuni dei talenti acquisiti e delle abilità apprese durante la Stagione di gioco, potranno essere preservate e tramandate attraverso l’avvicendarsi di una serie di cloni, che consentiranno ai giocatori, a ogni ciclo, di scaricare i precedenti ricordi relativi alle tecniche apprese per poter sopravvivere alla successiva Stagione. Ricordiamo che dalle 19:00 di questa sera fino alle 19:00 di domenica 20 maggio si terrà la Closed Beta del gioco.