Memories of Mars arriva in Accesso Anticipato su Steam il 5 giugno

505 Games e Limbic Entertainment hanno annunciato che Memories of Mars sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam a partire dal 5 giugno. Il nuovo trailer offre una rapida panoramica sui contenuti del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Caratterizzato da un ricco e vasto ambiente di gioco, così come da un esclusivo sistema di gameplay strutturato in Stagioni, la morte sarà inevitabile anche per i giocatori più abili: periodiche e catastrofiche tempeste solari continueranno a spazzare via dalla superficie del pianeta tutte le infrastrutture create dai giocatori. Alcuni dei talenti acquisiti e delle abilità apprese durante la Stagione di gioco, potranno essere preservate e tramandate attraverso l’avvicendarsi di una serie di cloni, che consentiranno ai giocatori, a ogni ciclo, di scaricare i precedenti ricordi relativi alle tecniche apprese per poter sopravvivere alla successiva Season.

Memories of Mars sfida i giocatori a sopravvivere al paesaggio aspro e inospitale del Pianeta Rosso, impegnandoli nella costruzione di basi abitabili e, contemporaneamente, nella lotta contro altri giocatori e NPC nemici per accaparrarsi risorse e opportunità. I giocatori possono unirsi in team per perlustrare il pianeta, raccogliere risorse e costruire basi di difesa o agire in solitaria nell'esplorazione del territorio fatto di torri, siti minerari, grotte, canyon, crateri di meteoriti e altro ancora.

Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima.