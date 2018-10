Memories of Mars è giocabile gratis su Steam nel weekend

Memories of Mars, il videogioco survival/multiplayer di 505 Games, è disponibile questo weekend gratuitamente per PC, via Steam, dove il gioco può essere provato gratuitamente per tutto il fine settimana.

Memories of Mars è ambientato su Marte nel futuro. I giocatori dovranno sopravvivere alle difficili condizioni del pianeta rosso, affrontare pericoli ambientali, esplorare il pianeta, raccogliere risorse, stampare strumenti e armi in 3D e apprendere nuove abilità nei panni di un clone.

Una volta terminato questo weekend gratuito sarà possibile acquistare il gioco con uno speciale sconto del 50%, l'offerta scade il 9 ottobre. Come riportato nella nostra recensione di Memories of Mars "Memories of Mars è un survival online con qualche buona idea, ma che per adesso fatica a spiccare in un agguerrito panorama di congeneri. Manca soprattutto il fascino dell’ambientazione marziana, che è ancora scialba e scarsamente caratterizzata: ci sarà tuttavia tempo per perfezionare questo aspetto e per includere un numero maggiore di attività."