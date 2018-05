Memories of Mars: il nuovo diario degli sviluppatori parla dell'esperienza single-player

505 Games e Limbic Entertainment hanno pubblicato il sesto diario degli sviluppatori dedicato a Memories of Mars, nuovo titolo open world survival sandbox online in arrivo a primavera 2018.

Questo nuovo video è dedicato all'esperienza di gioco in single player. Potete ammirarlo nel video allegato in apertura di notizia, non dimenticate di abilitare i sottotitoli in italiano.

Nel futuro, a 100 anni da oggi, qualcosa è successo su Marte. Un tempo era una meta comune, ora è un pianeta abbandonato, dove sono rimasti in pochi. Memories of Mars è un gioco di sopravvivenza open world ambientato nelle operazioni di scavo abbandonate sul pianeta rosso, quando il sogno di sfruttare e colonizzare Marte si è dimostrato impossibile. Vestirete i panni di un clone appena risvegliato. Scoprirete di avere i giorni contati per via delle letali esplosioni solari che colpiscono la superficie del pianeta ogni poche settimane.

Per sopravvivere alle terre desolate di Marte, i giocatori devono esplorare il territorio marziano inesorabile e costruire un ambiente abitabile mentre affrontano una varietà di pericoli, inclusi strani nemici, elementi ambientali ostili e altri cloni umani superstiti.