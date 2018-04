Memories of Mars: il nuovo video diario è incentrato sulla costruzione della base

E' ora disponibile il quarto episodio del video diario degli sviluppatori di Memories of Mars, questa volta interamente dedicato alla costruzione della base.

La costruzione della base ricopre un ruolo cruciale nel gioco e farlo non è mai stato così semplice. Una volta premuto sulla tastiera il tasto "B", si aprirà il menu con le opzioni per la costruzione, da qui i giocatori avranno complete informazioni su quello che sono stati in grado di imparare: dagli elementi strutturali agli oggetti realizzati dal giocatore. Si parte sempre dalla zona dove si vuole posizionare il pezzo, il giocatore potrà selezionarlo, vederne un’anteprima per poi posizionarlo nella struttura che sta costruendo.

Non dimenticatevi di registrarvi sul sito ufficiale di Memories of Mars per ottenere gratuitamente un fucile e un disegno mimetico esclusivo per il vostro personaggio.