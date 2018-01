Memories of Mars: il primo video diario mostra la struttura di riproduzione cloni

hanno pubblicato il primo video diario di Memories of Mars , nuovo survival open world ad ambientazione marziana in arrivo suin accesso anticipato. Il filmato ci permette di vedere diverse scene di gameplay: lo trovate in cima alla notizia.

Nel video possiamo dare un’occhiata ravvicinata alla struttura di riproduzione cloni, scoprendo qualche dettaglio in più sul gioco, l'ambientazione e le premesse narrative. Memories of Mars farà vivere ai giocatori un'avventura basata sull'esplorazione e la sopravvivenza, mettendoli di fronte a tutti i pericoli del Pianeta Rosso, tra cui elementi ambientali estremi, strani nemici meccanici e altri sopravvissuti ostili.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire da questa primavera.