Memories of Mars: pubblicato il secondo diario degli sviluppatori

Questo nuovo video dici porterà ad esplorare la superficie del pianeta rosso, dove potremo osservare molteplici punti di interesse e visitare luoghi inediti, tutti ben differenziati tra di loro, eretti su una mappa che presenta numerose e variegate conformazioni rocciose, ambienti interni e materiali da raccogliere.

Avremo così la sensazione di muoverci all’interno di un mondo vivo e vibrante, in cui ogni area di gioco subirà gli influssi del ciclo giorno/notte dinamico. Nel corso della giornata marziana, dall’alba al tramonto, i giocatori impareranno a orientarsi attraverso enormi e suggestive ambientazioni. Registrandovi al sito ufficiale del gioco, potrete ottenere una esclusiva trama grafica mimetica e gli schemi per progettare un fucile. L’offerta per ottenere questi esclusivi bonus in-game sarà disponibile solo fino al lancio.

Memories of Mars sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire da questa primavera.