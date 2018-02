Memories of Mars: pubblicato il terzo diario degli sviluppatori

tornano a mostrare, nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, in via di sviluppo dal team responsabile dei franchise Might & Magic (Ubisoft) e Tropico 6 (Kalipso).

Il terzo video diario degli sviluppatori, che potete visionare in cima alla notizia, pone lo sguardo sulle possibilità di personalizzazione che il gioco offrirà: potremo apportare modifiche al nostro avatar, nonché alla nostra base, che nel corso del tempo potrà arricchirsi di svariati tipi di costruzione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Memories of Mars sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire da questa primavera. Se interessati, potete recuperare la prima e la seconda puntata del diario degli sviluppatori dedicato al gioco.