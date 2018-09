Memories of Mars: la terza stagione è disponibile da oggi su Steam

La terza stagione di Memories of Mars è disponibile a partire da oggi su PC, tramite Steam, insieme a diverse novità. La nuova Season si apre con la scoperta del ghiaccio su Marte!

Una nuova mappa di Memories of Mars offre ulteriori scenari da esplorare per tutti i giocatori in cerca di nuove strutture e punti di interesse dove trovare risorse per sopravvivere e per scoprire ulteriori indizi sugli eventi che hanno portato all'abbandono delle operazioni di scavo sulla superfice di Marte. I videogiocatori faranno presto la conoscenza dei micidiali droni killer, delle sentinelle robotizzate che non esiteranno ad aprire il fuoco contro chiunque si avvicini alle loro zone di sorveglianza.

In aiuto ai giocatori arriverà un nuovo arsenale di armi e accessori, tra cui spiccano il fucile mitragliatore completamente personalizzabile DW-20 RIPPER, le lampade frontali integrate potenziate per migliorare la visibilità nelle buie notti marziane e le configurazioni alternative per le armature che offrono vantaggi nella gestione del peso da trasportare.

Memories of Mars necessita del più grande numero possibile di cloni per testare tutti questi nuovi miglioramenti al gameplay, per questo motivo la terza stagione di Memories of Mars parte ora su Steam al prezzo speciale di € 16,79 e con un ulteriore sconto, fino al 9 ottobre, del 50%, quindi €8,39.