Men in Black, un open world in arrivo? Spunta un improbabile rumor

Dopo il ritorno in sala di Neo e Trinity, accompagnato dal progetto virale The Matrix Awakens, alcuni rumor suggeriscono possibili novità anche per la serie di Men in Black.

Tali indiscrezioni, lo premettiamo, non possono al momento essere verificate, poiché originatesi su 4chan, forum anonimo che spesso si è rivelato portatore di informazioni infondate. Tuttavia, è anche vero che in taluni casi gli insider che ne frequentano i lidi hanno saputo offrire anticipazioni corrette, come nel caso dei leak relativi a contenuti e caratteristiche di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Invitando in ogni modo alla cautela, segnaliamo di rumor relativi ad un nuovo gioco dedicato a Men in Black. Con struttura open world, quest'ultimo dovrebbe accogliere un sistema di crescita del personaggio collegato al background degli Agenti, che potrebbero ad esempio essere tanto poliziotti quanto chef. Allo stesso modo, anche le armi sarebbero caratterizzate da un albero di potenziamenti sbloccabili. Sul fronte della trama, si riferisce di un'invasione aliena in pieno stile anni Cinquanta, con esseri umani rapiti a scopo di sperimentazione.



Questa misteriosa produzione a tema Men in Black, sempre secondo i rumor, vedrebbe i giocatori impegnati a scalare i ranghi dell'agenzia, una missione dopo l'altra. Le meccaniche di gameplay dovrebbero favorire un approccio stealth, con troppi avvistamenti da parte dei civili che porterebbero ad alcune penalità. Ad ogni modo, non tutti gli alieni del gioco sarebbero ostili, con diversi personaggi extraterrestri pronti ad alternarsi nel corso di un ciclo giorno/notte completo.



Dopo i molti videogiochi a tema Matrix pubblicati negli anni, vorreste vedere un nuovo titolo dedicato a Men in Black?