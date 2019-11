Mental Shock: l'avventura interattiva vocale italiana è disponibile su Amazon Alexa

Gli sviluppatori di Mònade confermano di aver provveduto a lanciare ufficialmente Mental Shock, la prima avventura interattiva vocale italiana da giocare solo ed esclusivamente con l'ausilio di un dispositivo Amazon Alexa.

Il titolo ci proietta idealmente tra i grattacieli di una metropoli di un futuro ormai prossimo per farci interpretare una persona che, dopo essere stata vittima di un terribile incidente, si ritroverà costretta a servirsi dell'aiuto di un'avanzata intelligenza artificiale per muoversi all'interno di un contesto digitale in perenne mutamento.

Grazie al sagace stratagemma narrativo ideato dal team di Mònade, l'intero ecosistema ludico di Mental Shock si regge perciò sugli ordini e sui comandi vocali da impartire tramite Amazon Alexa, qui utilizzata in vece dell'IA fittizia di Atena.

L'avventura sperimentale italiana ci porterà così a giostrarci in un mondo futuristico pieno di pericoli e di segreti da scoprire, il tutto attraverso l'esplorazione libera degli ambienti e l'utilizzo di strumenti con cui progredire nella storia. Se siete tra i possessori del nuovo dispositivo tecnologico di Amazon, vi invitiamo a fornirci il vostro parere su questa originale avventura vocale tutta italiana e in salsa cyberpun, non prima però di leggere questa nostra guida all'installazione delle Skill di Alexa.