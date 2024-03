Lo stato mentale di Senua in un incantevole cosplay di Senua's Saga Hellblade 2

Uscito nel 2017 su PlayStation 4 e PC, e poi successivamente anche su Xbox One e Switch, Hellblade Senua's Sacrifice è un hack 'n' slash da Ninja Theory che intrigava per le sue atmosfere cupe e per l'intensità emotiva. Un sequel è in arrivo e la protagonista Senua torna a sorprendere con un meraviglioso cosplay.

Il primo capitolo di Hellblade non convinceva del tutto. L'approccio iniziale di Senua è stato intrigante a livello concettuale e stilistico, ma poco allettante dal punto di vista del gameplay. Il notevole comparto visivo e la toccante storia di Senua sono stati affossati da una giocabilità poco interessante. Ci sarà comunque modo di rifarsi.

Senua's Saga Hellblade 2 ha una data di uscita ufficiale, ma questa volta il titolo di Ninja Theory arriverà solo su Xbox e PC. Questo sequel, che ricordiamo è prodotto dagli autori di successi come Heavenly Sword, Enslaved e soprattutto DmC: Devil May Cry, è sviluppato sulla base dell'Unreal Engine 5, per cui i giocatori potranno aspettarsi una grafica sorprendente. Questa volta, Senua's Saga Hellblade 2 non sarà solo grafica da capogiro.

In attesa dell'arrivo di questo secondo episodio, la cosplayer Lilit ci sorprende con una sua incredibile performance. In questo cosplay di Senua da Hellblade possiamo ammirare la protagonista femminile della serie, con la sua caratteristica pittura rupestre azzurra sul volto, camminare per le foreste vichinghe e accarezzare un teschio.