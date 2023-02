Le meraviglie di Hogwarts Legacy: ecco il tour del Castello in sella alla scopa

Sembra che Hogwarts Legacy abbia tutte le carte in regola per regalare enormi emozioni e soddisfazioni agli amanti di Harry Potter. Su PC Hogwarts Legacy raggiunge una grafica da urlo grazie a RTX 4090 e DLSS 3, ma oltre la potenza tecnica anche il mondo di gioco sa lasciare a bocca aperta.

Attraverso un lungo video confezionato dal canale Youtube ElAnalistaDeBits è possibile fare un vero e proprio tour della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e dei suoi dintorni, con tanto di visita ad altri scenari iconici del Wizarding World come il villaggio di Hogsmeade e la Foresta Proibita. Il filmato si rivela essere molto dettagliato: partendo dagli interni del Castello, che si presenta enorme e ricchissimo di dettagli, si passano in esame tutte le ambientazioni del gioco anche all'esterno, raggiungendole in sella alla nostra fidata scopa volante.

Il filmato di ElAnalistaDeBits ci permette così di avere un assaggio ancora più corposo della cura riposta da Avalanche Software nella caratterizzazione del mondo di gioco, fedele a quanto visto nelle tante pellicole dedicate ad Harry Potter nel corso degli anni. E con il gioco che sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 (e dal 7 febbraio per chi ha prenotato la Deluxe Edition) su PC e console PlayStation e Xbox, tra pochissimo anche tutti i grandi fan del Wizarding World potranno godersi queste meraviglie attraverso i loro occhi, pad alla mano.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione in corso di Hogwarts Legacy, così da scoprire in concreto cosa offre l'ultima produzione targata WB Games.