Una meravigliosa 2B novella sposa nel cosplay di NieR Autonata da PeachMilky

Non sono purtroppo arrivate buone notizie per gli appassionati. La serie di NieR non tornerà presto, poiché come rivelato di recente all'evento G-STAR 2023 il creator Yoko Taro e il producer Yosuke Saito sono impegnati su un progetto diverso. Non bisogna perdere comunque le speranze, poiché 2B è ancora con noi in questo cosplay da NieR Automata.

Sebbene ci voglia ancora parecchio tempo prima di poter tornare nell'universo narrativo di NieR, i fan della saga possono dormire sonni sicuri. Il brand non è morto, almeno "fintanto che Yoko Taro è ancora in vita", e novità in merito arriveranno nel prossimo futuro.

NieR Automata è uno dei giochi più belli da guardare e anche ad anni di distanza dall'uscita viene considerato come un capolavoro imperdibile. La community è fortemente legata al titolo e ai suoi protagonisti e ciò viene dimostrato attraverso quotidiane condivisioni di cosplay o fanart.

A rendere omaggio alla creatura del maestro Yoko Taro è la celeberrima cosplayer Peach_Mily, che ai suoi fan ha mostrato una versione inedita e originale dell'androide da battaglia YoRHa No. 2 Type B. In questo cosplay di 2B da NieR Automata la protagonista della serie, che presto tornerà in azione nella seconda stagione dell'anime di NieR Automata, indossa un vestito scuro da novella sposa.