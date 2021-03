Mercato console: 53.9 miliardi di dollari nel 2020, Sony si conferma leader

Il mercato console è decisamente in salute a giudicare dai dati relativi al 2020 diffusi da Ampere Analysis. Secondo quanto riportato lo scorso anno il settore console (hardware, accessori, giochi e servizi) ha generato un giro d'affari pari a 53.9 miliardi di dollari e le aspettative parlano di 58.6 miliardi di dollari per il 2021.

Sony mantiene la sua posizione di leadership con un market share del 46% contro il 49% del 2019, mentre invece Microsoft ha in mano il 23% del mercato console registrando un calo di un singolo punto percentuale rispetto all'anno precedente. Nintendo raggiunge una quota di mercato pari al 31%, risultato ottenuto grazie alle 26 milioni di console Switch vendute per un totale di 7 miliardi di dollari spesi in hardware Nintendo lo scorso anno.

Per quanto riguarda il software, il 50% dei giochi venduti sono stati per console Sony, Nintendo domina sulla vendita di giochi retail anche se il business legato ai digital download dall'eShop è cresciuto. I contenuti digitali hanno vissuto un momento importante nel 2020 rappresentando il 67% delle vendite totali di videogiochi contro il 59% del 2019. Su questi dati potrebbe avere influito la pandemia mondiale che ha costretto milioni di persone a restare in casa e i negozianti a chiudere in base alle restrizioni dei singoli paesi.