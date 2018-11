Mercato Digitale: nuovo record mensile su Console, RDR2 a quota 4 milioni in una settimana

I report pubblicati da SuperData rendono sempre noti dati estremamente interessanti in merito alle tendenze in atto all'interno dell'industria videoludica. L'ultimo di questi si concentra sull'andamento delle vendite del mercato digitale.

I numeri rilevati da SuperData per il mese di Ottobre 2018 sono decisamente interessanti. Nel corso dello scorso mese, infatti, la spesa dei consumatori per acquisti videoludici in digitale su console si è attestata sull'incredibile cifra di 1,53 miliardi di dollari. Si tratta di un nuovo record globale per il settore: è infatti la prima volta che il download di videogiochi completi supera il valore di un miliardo di dollari in un solo mese.

A trainare questo incredibile risultato, SuperData indentifica soprattutto tre titoli: Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 e Fortnite. In particolare, il nuovo titolo di Rockstar ha raggiunto un risultato incredibile: in meno di una settimana è infatti riuscito a vendere circa 4 milioni di copie in digitale. Il nuovo COD ha invece segnato un nuovo record: con circa 4,2 milioni di unità, è diventato il gioco ad aver venduto il maggior numero di copie in digitale in un mese su console. Infine, Fortnite ha moltiplicato di venti volte i propri introiti rispetto all'ottobre dello scorso anno.

Per completezza, vi forniamo l'elenco dei dieci titoli che hanno raggiunto i maggiori guadagni sul mercato digitale console nel corso del mese di Ottobre 2018:

Call of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 Fortnite: Battle Royale FIFA 19 Assassin's Creed Odyssey NBA 2K19 Marvel's Spider-Man FIFA 18 Call of Duty: WWII Forza Horizon 4

Si tratta di dati sicuramente interessanti e, forse, inaspettati per la loro ampiezza. Che il futuro del gaming si stia davvero avviando verso un progressivo abbandono del mercato retail? Voi cosa ne pensate?