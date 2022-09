Mercato esport in continua crescita: previste sponsorship miliardarie entro 2025

Dopo avere visto nello speciale dedicato a quale futuro spetta all’esport dopo il 2022, una nuova ricerca di mercato condotta da SafeBettingSites ci illustra il futuro degli esport sul fronte pubblicitario: secondo le ultime analisi, le sponsorship raggiungeranno un valore di oltre 1 miliardo di dollari entro il 2025.

Incrociando la loro analisi con i dati di Statista emerge che sponsorizzazioni ed entrate pubblicitarie nel settore esport sono aumentate nel corso degli anni, addirittura del 65% dal 2019. Si è passati, in termini concreti, da 479,6 milioni di dollari investiti nell’advertising a 791,9 milioni di dollari nel 2022, costituendo il 55% dei ricavi globali del settore.

Oggi l’elenco dei più grandi sponsor conta grandi nomi come Red Bull e Mercedes-Benz, oltre a colossi del mondo crypto come Coinbase, ma per il 2023 si prevede l’arrivo nella scena di altri giganti per arrivare a quasi 895 milioni di dollari nel 2023 e un valore totale di 1,05 miliardi di dollari entro il 2025.

Al contempo, stando ai dati di Statista, il numero di spettatori dovrebbe aumentare di quasi 50 milioni all'anno prima di raggiungere i 665 milioni nel 2025, guidati dalla cavalcata dei fan cinese che dovrebbero arrivare a costituire un terzo degli spettatori globali. Infine, i ricavi totali dovrebbero giungere a quasi 2 miliardi di dollari entro il 2025.

