Il mercato inglese dei videogiochi in calo nel 2022: ricavi per 7.05 miliardi di sterline

Quanto vale in mercato inglese dei videogiochi? Nel 2022, il business dell'intrattenimento elettronico ha generato incassi per 7.05 miliardi di sterline (circa 8.07 miliardi di euro al cambio attuale) con un calo di oltre il 5% rispetto al 2021.

Si registra un aumento del +17% rispetto agli anni pre pandemia e pre-lockdown. Rispetto al 2021, gli incassi delle vendite hardware sono scalati del 19% e in particolare il business della vendita di console registra -27% mentre il segmento PC è a -14%, gli accessori perdono il 15% e i visori VR calano del 6.6%.

Non si tratta di dati necessariamente negativi bensì indicano una stabilizzazione del mercato, 2020 e 2021 sono stati anni molto particolari, il Covid e i successivi lockdown hanno spinto la vendita di console, videogiochi e accessori. Per quanto riguarda le vendite hardware, la scarsità di nuove console come PS5 e Xbox Series X ha sicuramente contribuito al calo, fattore al quale bisogna aggiungere anche lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha generato incertezze nei consumatori.

Crescono invece i ricavi del software per un totale di 4.57 miliardi di sterline (+ 0.4%) con un aumento dell'11% per le spese legate ai giochi mobile. Aumentano del 2.2% anche le vendite digitali PC mentre i supporti fisici registrano un calo del 4.7% su console e 4.3% in digitale.