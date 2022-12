Mercato mobile gaming in calo nel 2022: diminuiscono utenti per la prima volta in assoluto

L’ascesa del gaming mobile degli ultimi anni ha evidenziato la volontà dei videogiocatori di spostarsi su una periferica più “quotidiana”, facilmente accessibile e sempre a portata di mano. Ciononostante, gli ultimi dati di mercato suggeriscono che il gaming mobile ha mostrato un calo nel 2022, il primo dopo anni di crescita.

Stando ai dati proposto da FairBettingSites e Newzoo, infatti, le entrate di quest’anno dovrebbero essere pari a 92,2 miliardi di dollari, il 6,4% in meno rispetto al 2021. Questo calo di entrate è accompagnato da una loro diminuzione generale per il mercato videoludico, con 184,4 miliardi di dollari o il 4,3% in meno rispetto allo scorso anno, complice un successo inferiore dei giochi per console, a oggi il secondo segmento più grande dell'industria. Molto più basso il calo per i giochi su PC, pari all’1,8%.

Oltre a ridurre le entrate totali, i giochi per dispositivi mobili hanno anche registrato il primo calo di utenti in assoluto: si parla di ben 105 milioni di giocatori in meno, per la maggior parte in Cina. Questa tendenza al ridimensionamento non è comunque il primo segnale di un futuro crollo: nonostante i dati negativi, i giochi per dispositivi mobili detengono ancora la quota maggiore nei ricavi globali.

Parlando sempre del mercato videoludico nell’anno ormai in fase di conclusione, vediamo qual è il miglior videogioco del 2022.