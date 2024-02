Il mercato retail dei giochi fisici è destinato a scomparire? Parola al CEO di Take-Two

Alla discussione intavolata (tra gli altri) da Ubisoft sul possibile addio ai videogiochi su supporto fisico si unisce anche Strauss Kelnick: il CEO di Take-Two riflette sul futuro del mercato retail e sulla sua minacciata fine in funzione della crescita inarrestabile del digital delivery.

Interpellato dai giornalisti di IGN.com a margine della presentazione degli ultimi risultati trimestrali di Take-Two, Zelnick ha affrontato questo importante argomento e sottolineato che "ho già spiegato in passato, credo dieci anni fa, che la quota di mercato dei giochi digitali sarebbe cresciuta enormemente a scapito del mercato retail. Ma ritengo che quasi certamente ci sarà ancora spazio in futuro per un mercato di videogiochi su supporto fisico, e continuerà ad esserci ancora per molto tempo".

Nel ribadire questo concetto, l'alto esponente di Take-Two spiega che "il mercato retail continua ad essere una parte importante del business della musica, per esempio. In quanto Take-Two, la nostra posizione è nota: saremo sempre come e dove vorranno i consumatori. Continueremo a sostenere il mercato retail se avrà senso farlo, non prendiamo decisioni in base a opinioni ma orientiamo sempre le nostre scelte in funzione di quelle degli utenti. E poi non è costoso affrontare le sfide della distribuzione fisica... o meglio, non è costoso per chi riesce a gestire correttamente le scorte e il volume di produzione. Ma un tempo dovevamo produrre per forza le cartucce e non avevamo alcun controllo su quello che sarebbe successo dopo, mentre al giorno d'oggi basta eseguire l'ordine ed entro cinque giorni hai già le tue copie su disco".

