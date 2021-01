Mercato dei videogiochi in crescita nel 2020, spopolano free to play e giochi mobile

Crescono i numeri dell'industria dei videogiochi, Superdata parla di un +12% nel 2020 con ricavi totali per 139.9 miliardi di dollari. Il settore più redditizio è quello dei giochi mobile, capace da solo di generare ricavi per 73.8 miliardi di dollari, seguono i free to play per PC con un giro d'affari pari a 22.7 miliardi di dollari.

Il mercato dei giochi digitali su PC vale 33.1 miliardi di dollari mentre su console i ricavi si fermano a 19.7 miliardi di dollari, Superdata rivela poi come i primi mesi dell'anno siano stati i più redditizi per l'industria, il lockdown in tutto il mondo ha spinto le persone a giocare di più con i videogiochi, più della metà dei cittadini americani (55%) ha infatti giocato con almeno un videogioco durante lo stop primaverile.

Tra i giochi mobile di maggior successo in Europa e Nord America troviamo Pokemon GO e Candy Crush Saga mentre in Asia spopolano Free Fire e Honor of Kings, entrambi pubblicati da Tencent. I giochi premium per console rappresentano la maggior fetta del mercato negli Stati Uniti, grazie al traino di giochi come Animal Crossing New Horizons, titolo capace di superare qualsiasi record per quanto riguarda i download a pagamento.

Buon successo anche per produzioni come Fortnite e Roblox, il Battle Royale di Epic Games in particolare è cresciuto molto nella prima parte dell'anno grazie all'evento Astronomical di Travis Scott in primavera (45 milioni di spettatori) e alle collaborazioni con Marvel, non è da meno Roblox che cresce a novembre grazie al successo del concerto virtuale di Lil Nas X, seguito da oltre 33 milioni di persone.