Il mercato dei videogiochi in Italia è cresciuto del 18.9% nel 2018

AESVI ha pubblicato il report annuale sullo stato del mercato dei videogiochi in Italia, relativo al 2018. Lo scorso anno il settore è cresciuto del 18.9% rispetto al 2017, generando un giro d'affari pari a 1.7 miliardi di euro.

Il settore dei giochi digitali per PC e console raggiunge quota 548 milioni di euro (+86.6%) le console invece hanno generato entrate pari a 426 milioni di euro, i giochi retail invece producono ricavi pari a 1.3 miliardi di euro.

Software

Il mercato software si dimostra ancora importantissimo nel nostro paese con un fatturato di 1.3 miliardi di euro e una crescita pari al 26.9% rispetto al 2017. I download digitali registrano il 41% delle vendite, il software fisico il 25% mentre le app schizzano al 34%. In crescita in particolar modo i download su PC con un fatturati pari a 548 milioni di euro e un trend che segna un +86.6%.

Hardware

Il mercato hardware registra un lieve calo (-0.6%) rispetto al 2017 generando un giro d'affari pari a 426 milioni di euro. Il 76% del mercato hardware è dato dalla vendita di console mentre il restante 24% è occupato dagli accessori. In totale le console casalinghe hanno piazzato 1.1 milioni di unità nel 2015, di queste 85.000 sono piattaforme retrò come PlayStation Classic, NES e SNES Mini.

Classifiche

Il gioco più venduto del 2018 in Italia è stato FIFA 19, seguito da Red Dead Redemption 2 e Marvel's Spider-Man. Su PC trionfa Rainbow Six Siege seguito da Overwatch e GTA V. Il gioco sportivo di Electronic Arts guida anche la classifica dei videogiochi più scaricati insieme a GTA 5 e Call of Duty Black Ops 4. Sul fronte delle app invece dominano Candy Crush Saga, Clash Royale e Clash of Clans, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.