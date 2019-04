Il mercato dei videogiochi nel Regno Unito ha generato 5.7 miliardi di sterline nel 2018

Sembra essere decisamente in salute il mercato dei videogiochi in Inghilterra, con incassi pari a 5.7 miliardi di sterline nel corso del 2018, dati in leggera crescita rispetto all'anno precedente.

La cifra è riferita ai guadagni dell'intero settore e comprende dunque console, hardware, accessori, servizi e videogiochi. Crescono i giochi in formato digitale grazie al grande successo di Fortnite mentre il retail perde il 2.6% e in particolar modo il mercato dell'usato è sceso del 30.8% rispetto a dodici mesi fa. Il mobile cresce dell'8.2%, così come le vendite di console (+6.5%), hardware PC (+18.4%) e periferiche (19.9%).

In calo invece la Realtà Virtuale, con le vendite dei visori VR calate del 20.9% nonostante i tanti tagli di prezzo ed i costi generalmente più abbordabili rispetto al 2017. In Italia nel 2018 il mercato dei videogiochi è cresciuto del 18.9% generando un giro d'affari pari a 1.7 miliardi di euro, sicuramente inferiore rispetto al Regno Unito ma si tratta comunque di numeri particolarmente positivi per il nostro paese.