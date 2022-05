Il mercato dei videogiochi supererà i 200 miliardi di ricavi nel 2022, secondo un report

Il settore videoludico si prepara a raggiungere e superare i 200 miliardi di dollari in ricavi nel 2022, per la prima volta dalla nascita di quest'industria. A rivelarlo è la nuova analisi di Newzoo, compagnia specializzata in analisi di mercato, in particolare per quanto riguarda i videogiochi.

Andando più nel dettaglio, il portale prevede ricavi pari a 203,1 miliardi di dollari, segnando in questo modo una crescita pari al 7,6% rispetto a quanto registrato nel 2021. Il mercato console sarà quello a registrare la crescita più consistente, generando 56,9 miliardi, segnando così il 29% del totale oltre a un aumento dell'8,4% su base annua. Sempre in rapporto anno per anno, il settore PC, invece, genererà 38,7 miliardi ed una crescita pari al 3,2%, a fronte però di un calo dei giochi PC tramite browser del 16,9% (ricavi pari a 2,3 miliardi).

Il settore mobile resta in ogni caso il più forte e diffuso al mondo, con 103,5 miliardi di dollari in ricavi attesi per il 2022, in crescita del 5,7%: smartphone e tablet rappresentano il 51% dei guadagni totali dell'intera industria.

Quello dei ricavi non sarebbe inoltre l'unico record previsto per il 2022, in quanto si prospetta anche che il totale di giocatori in tutto il mondo diverranno 3,09 miliardi, quasi la metà della popolazione di tutto il pianeta. Newzoo prevede infine che gli Stati Uniti torneranno ad essere il mercato più grande dell'industria con 50,5 miliardi di dollari, superando di pochissimo la Cina che si fermerebbe a 50,2 miliardi; l'Europa dovrebbe infine generare 8,9 miliardi, rappresentando in questo modo il 18% del mercato globale.

Nel frattempo per Mat Piscatella di NPD il sistema di calcolo dei videogiochi venduti andrebbe rivisto, a causa della sempre più ampia diffusione dei servizi in abbonamento e dei titoli distribuiti gratis. Secondo il Regno Unito, invece, console e PC sono apparecchi vampiro per la corrente, con gli analisti che hanno consigliato ai consumatori di diminuire l'utilizzo di simili apparecchi per non sprecare troppa energia.