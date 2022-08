Mercato videoludico in calo negli USA, ma PS5 e Switch continuano a vendere: i dati NPD

Arranca il settore videoludico negli Stati Uniti durante il secondo trimestre del 2022, nel periodo compreso tra aprile e giugno. Stando a quanto rivelato dai nuovi dati diffusi da NPD, i giocatori americani hanno speso molto meno in videogiochi rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il calo complessivo si attesta attorno al 13% rispetto al secondo trimestre di un anno prima, fermandosi a 12,35 miliardi di dollari: nel dettaglio, scende sempre del 13% la spesa relativa ai contenuti come giochi ed abbonamenti, mentre gli accessori registrano un declino pari all'11%. In calo anche le vendite hardware, sebbene soltanto dell'1%: in quest'ambito Nintendo Switch si conferma la console più venduta in termini di numeri, seguita da PlayStation 5 che, dato il suo prezzo maggiore rispetto alla controparte Nintendo, si rivela la numero uno per spesa totale dei consumatori. Difficoltà anche per il settore mobile, che registra un -12% rispetto ai dati del 2021. Cresce soltanto il settore degli abbonamenti non-mobile, sebbene non venga specificato di quanto.

Da cosa può dipendere questo secondo trimestre negativo negli USA? Secondo Mat Piscatella di NPD, sono molteplici i fattori che hanno contribuito ai dati negativi: "L'aumento dei prezzi per le spese quotidiane come cibo e benzina, il ritorno delle spese per esperienze come viaggi ed eventi dal vivo, una minore quantità di nuovi giochi pubblicati e la scarsa reperibilità delle console di nuova generazione hanno contribuito al declino visto in questo secondo trimestre", sottolinea l'analista. Piscatella aggiunge inoltre che "dopo un periodo di crescita sostenuta, la spesa dei consumatori si mantiene su livelli pre-pandemici, tuttavia condizioni imprevedibili ed in continuo cambiamento potrebbero avere un forte impatto sul mercato nei prossimi trimestri".

Negli scorsi giorni ha fatto discutere il no comment di Sony su un possibile aumento di prezzo per PS5, mentre sembra che ci siano grosse difficoltà nella produzione di Nintendo Switch: bisogna dunque vedere se queste situazioni avranno delle eventuali evoluzioni nel prossimo futuro e, dunque, condizionare ulteriormente il settore.